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السبت، 01-06-2024 11:04 ص

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الاردن اليوم

ليرة


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 382 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 333 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2334 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

واستقر سعر غرام الذهب اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.1 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.1 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.6 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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