الوكيل الاخباري - نشر الملياردير الشهير إيلون ماسكك، تغريدة على موقع "تويتر" ارتفع بعدها سعر البيتكوين الواحد من 32 ألفا إلى 37 ألف دولار أمريكي.

اضافة اعلان



وغرد ماسك عبر صفحته "بعد فوات الأوان (أدركنا بعد فوات الأوان) كان أمرا محتوما، أو لا مفر منه (يقصد البيتكوين)".



In retrospect, it was inevitable