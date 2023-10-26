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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 12:02 م

تقرير: اقتصاد غزة في حالة صعبة و80 % يعتمدون على المساعدات

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم، بأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في حالة يرثى قبل عدوان الاحتلال الاخير.

وبحسب التقرير فإن 80% من الأفراد في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.

وبلغ الناتج الاقتصادي الفعلي للفرد فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة 2022 ما نسبته 11.7 % أي دون المستوى المسجل قبل جائحة كورونا، و 45 % من الأفراد كانوا عاطلين عن العمل.

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ويعمل الاحتلال على جعل الصادرات والعلاقات التجارية صعبة للغاية، كما تمنع استيراد التكنولوجيا الضرورية للتطور الاقتصادي.


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