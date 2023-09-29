الجمعة 29-09-2023
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الجمعة، 29-09-2023 11:53 ص

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع السابق.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الكلي نما في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8%، عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا.


ووفق صحيفة (ايفننق ستاندر) البريطانية، تظهر الأرقام الجديدة أن سرعة النمو في اقتصاد المملكة المتحدة خلال الـ18 شهرا حتى نهاية حزيران الماضي لم تتغير بشكل كبير عن الأرقام الأولية، وظل معدل النمو للربع الثاني من هذا العام عند 0.2% ولكن تم تعديل النمو في الربع الأول صعودا طفيفا من 0.01% إلى 0.3%. 

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