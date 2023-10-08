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الأحد، 08-10-2023 11:30 ص

توقعات بأن تُعزز عملية طوفان الأقصى الجاذبية تجاه الذهب

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الوكيل الإخباري - يراقب مستثمرون عن كثب تطورات أحداث (عملية الأقصى) في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق، حيث يتوقع البعض أن تدفع الاحداث إلى التحرك صوب الأصول الآمنة ( الذهب والدولار).

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ويقول محللون، إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار وقد يعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية.

وقال كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز : "هذا مثال جيد على لماذا يجب على الناس اقتناء الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية، إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات" .

وتابع قائلا: "في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية يكتسب الدولار قوة".

وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع القليلة الماضية مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

 

وارتفعت عائدات السندات بينما حقق الدولار الأميركي سلسلة مكاسب، وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.

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