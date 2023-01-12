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الخميس، 12-01-2023 12:16 م

تقرير: الأمن السيبراني يتصدر قائمة المخاطر لدى بنوك العالم في 2023

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير أعده معهد التمويل الدولي ( IIF) أن الأمن السيبراني تصدر قائمة المخاطر للبنوك في كل أرجاء العالم للعام 2023. اضافة اعلان


وبيّن المعهد في تقرير ترجمه "الوكيل الإخباري" أنه يُنظر إلى تهديدات الأمن السيبراني على أنها الخطر الأكبر للعام 2023 ، يليها المخاطر الائتمانية والبيئية .

وشملت نتائج المسح هذا العام أن المخاطر الجيوسياسية تضيف حالة من عدم اليقين إلى الاضطرابات الاقتصادية، مع تأثيرات متفاوتة عبر المناطق، حيث تتصدر التهديدات السيبرانية المخاوف، نظراً لتعقيدها المتزايد باستمرار وتطورها المستمر.

ونوه التقرير إلى أنه لا تزال مخاطر الائتمان أولوية عالية عند البنوك، حيث تبحث البنوك عن المخاطر الخفية التي قد تتجسد في الانكماش الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.

وسبق أن حذّر البنك الدولي، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري، مدفوعاً بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.

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