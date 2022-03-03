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الخميس، 03-03-2022 02:24 م

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

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الوكيل الإخباري - شرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قرارها الأخير الخاص بشمول مشتركي انظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة.

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وقالت الوزراة لـ " الوكيل الإخباري" إن الدعم سوف يشمل أصحاب انظمة الطاقة الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط شهرياً أو أقل.


وبينت أن الدعم سيكون على شرائح الاستهلاك، كما هي معاملة الشرائح المدعومة " الشرائح الثلاثة" الشريحة الاولى 1 -300 كيلو واط بسعر 50 فلس، والثانية 301-600 كيلوواط 100 فلس، الثالثة 600 كيلوواط فأكثر 200 فلس.


وأكدت الوزارة أنه لن تستفيد هذه الشريحة من "الدعم الثابت الإضافي" على الفاتورة، والذي جاء لمن يصل استهلاكهم من 51-200 كيلوواط ويكون الدعم لهم 2.5 دينار، ومن استهلاكهم من 201 - 600 كيلو واط ويكون الدعم لهم 2 دينار. 

 

وسبق أن قررت الوزارة شمول الطلبة والعاملين خارج محافظاتهم بالتعرفة المدعومة. 

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