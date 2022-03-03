توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

الوكيل الإخباري - شرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قرارها الأخير الخاص بشمول مشتركي انظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة.
وقالت الوزراة لـ " الوكيل الإخباري" إن الدعم سوف يشمل أصحاب انظمة الطاقة الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط شهرياً أو أقل.
وبينت أن الدعم سيكون على شرائح الاستهلاك، كما هي معاملة الشرائح المدعومة " الشرائح الثلاثة" الشريحة الاولى 1 -300 كيلو واط بسعر 50 فلس، والثانية 301-600 كيلوواط 100 فلس، الثالثة 600 كيلوواط فأكثر 200 فلس.
وأكدت الوزارة أنه لن تستفيد هذه الشريحة من "الدعم الثابت الإضافي" على الفاتورة، والذي جاء لمن يصل استهلاكهم من 51-200 كيلوواط ويكون الدعم لهم 2.5 دينار، ومن استهلاكهم من 201 - 600 كيلو واط ويكون الدعم لهم 2 دينار.
وسبق أن قررت الوزارة شمول الطلبة والعاملين خارج محافظاتهم بالتعرفة المدعومة.
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