وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني، وفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين.

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وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 98.6 دولار للبرميل مقابل 97.1 دولار المسجل في الاسبوع الثاني.



ووفق النشرة، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 920.6 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 901 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 946.8 دولار للطن مقابل 923.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.



وارتفع سعر الديزل من 812.5 دولار للطن الى 819.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وارتفع سعر الكاز من 843.4 للطن الى 848 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 502.2 دولار للطن الى 514.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%.



في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط/فبراير إلى 776 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2% .





