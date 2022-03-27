توطين هذه المهن في السعودية يدخل حيز التنفيذ غداً

الوكيل الاخباري-تدخل المرحلة الثانية لتوطين التموينات والأسواق المركزية في السعودية حيز التنفيذ غداً الاثنين، حيث يقتصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن "مشرف قسم".



وتقصر المرحلة العمل في منافذ البيع بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.



ويبدأ تطبيق المرحلة الثانية من توطين التموينات والأسواق المركزية بعد فترة سماح 360 يوماً من تاريخ نشر القرار يوم 25 فبراير 1442 هـ، وفقاً للدليل الإجرائي لقرار توطين التموينات والأسواق المركزية.



ويشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.

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