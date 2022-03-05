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السبت، 05-03-2022 09:48 ص

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا

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الوكيل الاخباري- رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي، من 2.15 دولار في مارس/آذار.

وحددت السعودية، أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بزيادة 1.60 دولار مقابل سعر برنت، وهو يمثل زيادة قدرها 1.70 دولار، مقارنة مع شهر مارس/آذار وللولايات المتحدة بزياد 3.45 دولار فوق مؤشر أرغوس فيما يمثل زيادة تبلغ دولارا عن الشهر السابق، حسب رويترز.

وكان من المتوقع أن ترفع السعودية أسعار أبريل/نيسان بشكل حاد لآسيا مع قلة الإمدادات العالمية بسبب مشاكل التمويل والشحن الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

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