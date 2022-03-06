تحالف من 19 مصرفاً يقدم تمويلاً بـ13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو

الوكيل الاخباري-انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية من الاتفاق مع 19 مصرفاً لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة البالغة قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مصادر مصرفية على اطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".



ويتضمن تحالف المصارف المشاركة في توفير التمويل HSBC وJP Morgan وBNP Paribas وStandard Chartered وSociete Generale وCredit Agricole وCitibank ومجموعة Mizuho اليابانية، بالإضافة إلى MUFG وICBC.



وتشارك في عملية التمويل بنوك خليجية على غرار بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى 3 بنوك صينية وهي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت"، والتي أضافت أن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله 7 سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس والذي سيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

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