توقعات باستمرار التضخم بمنطقة اليورو

الوكيل الإخباري - توقع خبراء استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة حتى نهاية عام 2025، رغم تراجعه.

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وبحسب استطلاع للرأي، قال الخبراء، إن من المتوقع أن يكون معدل التضخم عام 2025، حوالي 2.1 %، وأن يصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى الذروة وهي 5.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 3.6 % خلال الربع الأخير من العام.



ويتوقع الخبراء أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.25 % مقابل 2.5 % حاليا، بما في ذلك زيادة متوقعة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في الشهر المقبل، مع زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد ذلك، على أن يأتي أول خفض للفائدة الأوروبية في الربع الثاني من 2024.