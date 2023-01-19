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الخميس، 19-01-2023 10:37 ص

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - عبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.

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أشاروا إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 %على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.


وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند لوريتا ميستر : "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به".


وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع "لأعلى قليلا"، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر.


ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 % ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه .

 

ومثل ميستر، قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، في حديث مع صحيفة وول ستريت جورنال، إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25-5.50 % مضيفا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا 5 في المائة "بأسرع ما يمكننا". ( الاقتصادية

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