توقع بيع 40 ألف شقة في 2021.. ومطالبات بتخفيض الفوائد على المواطنين

الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة بيع نحو 39-40 ألف شقة سكنية مع نهاية عام 2021.

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وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن قطاع الإسكانات تعافى العام الحالي والأرقام تدلل على ذلك، حيث تم بيع نحو 33 ألف شقة عام 2019 فيما تم بيع 29 ألف شقة عام 2020.



وأضاف أن تمديد العمل بالإعفاءات الضريبة وتخفيض رسوم نقل الملكية ساعد على انتعاش حركة السوق العقاري في الأردن.



وأشار العواملة إلى أرقام بيوعات الشقق لعام 2021 تشير إلى ضخ ما مجموعه 750 مليون دينار إضافية في الشقق لإقامة الشقق الجديدة.



وبيّن أن المستثمرين قاموا بشراء أكثر من 4500 قطعة أرض جديدة العام الحالي لإقامة مشاريع إسكانية عليها وستكون جاهزة في عام 2022.



وأوضح أن القطاع يعاني من ارتفاع العبء الضريبي إذ أن أكثر من 30% من كلفة الشقة السكنية على المستثمرين هي رسوم وضرائب حكومية وهو ما ينعكس على أسعار الشقق والتي أصبحت تفوق قدرات المواطنين.



وطالب العواملة بتخفيض الفوائد البنكية على المواطنين بحيث لا تزيد عن 2.5% خارج العاصمة و3% داخل العاصمة وأن تكون 4% في مناطق غرب عمّان.



ودعا الحكومة إلى الاهتمام بقطاع الإسكان وخاصة أنه يخفض نسبة البطالة بين الشباب ويساهم في تعافي ونشاط القطاعات الأخرى المرتبطة به.