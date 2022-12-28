توقع وصل سعر برميل النفط لـ 95 دولار في 2023

الوكيل الإخباري -
توقع كوميرز بنك، أن يتعافى سوق النفط في الأشهر المقبلة، بعد عام مضطرب، ليصل إلى 95 دولارا للبرميل بحلول النصف الأول من العام المقبل.اضافة اعلان
وذكر البنك الألماني أن الطلب سيتجاوز العرض مرة أخرى اعتبارا من منتصف العام فصاعدا، وأن المخزونات المنخفضة بالفعل، ستنخفض أكثر.
وبين نعتقد أن السعر الحالي للنفط قصير الأمد، ونتوقع انتعاشا كبيرا في الأسعار في الأشهر المقبلة، وبحلول منتصف العام من المتوقع أن يصل خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل مرة أخرى.
وأشار كوميرز بنك إلى أنه في حالة عدم انتعاش الأسعار، وهو أمر لا يرجحه، فإن "أوبك+" من المتوقع أن تقوم بالمزيد من تخفيضات الإنتاج. ( سكاي نيوز
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