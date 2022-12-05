توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الوكيل الإخباري - قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية إن قد أسعار النفط قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2023 ، لكن خطر روسيا قد يزيدها بشدة. اضافة اعلان





كتب المحللون في مذكرة أن سقف سعر النفط الروسي لا يزال يمثل خطرا صعودياً، الى جانب مخاطر أعضاء أوبك .



وقال بنك أوف أمريكا يمكن أن يرتفع خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2023 ، على الرغم من وجود العديد من المخاطر التي قد تضيف المزيد من الضغط على الأسعار .



وبلغ متوسط أسعار النفط القياسي الدولي حوالي 101 دولارًا للبرميل هذا العام ، ويرى بنك أوف أميركا المزيد من نفس العام المقبل ، ويتوقع متوسط 100 دولار وذروة 110 دولارات في ذروة موسم القيادة. ( investing )