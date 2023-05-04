الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك الأردنية تتوقع رفع أسعار الفائدة محليا

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانهيارات في رواندا

عجلون :انطلاق مؤتمر حول الريادة في الخدمات الصحية

الأشغال تبدأ أعمال صيانة جسر وادي جرعة ماضي بالأغوار الجنوبية السبت المقبل

الأمانة : نشر كاميرات في شوارع عمان

رئيس الجامعة الهاشمية يكشف سبب المشاجرة التي أدت لفصل 42 طالباً

زلزال جديد يضرب تركيا

الأردنية تشارك في أعمال الملتقى الـ28 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون بآل البيت

 
الخميس، 04-05-2023 12:08 ص

جمعية البنوك الأردنية تتوقع رفع أسعار الفائدة محليا

4202330101514264255610


الوكيل الاخباري - توقع مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة في الأردن خلال اليومين المقبلين.

وأضاف المحروق، في تصريحات صحفية أنه في حال قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة، فإن القرار سينعكس على القطاع المصرفي.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) معدّل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، الأربعاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى توجّه لتليين خطواته المستقبلية على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.

وبين المحروق، أن القرار اتخذ في ظل استمرار مستويات التضخم في الاقتصاد الأميركي في الفترة الحالية.

وأشار إلى وجود مؤيدين ومعارضين لمثل هذا الإجراء، لكنه أثبت نجاحه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
ssss

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

207340_5_1671724407

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار

52023111408919442091

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

56d26ae6-994b-4980-aab6-375baafaa5ae

200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للأردن

2

تراجع البطالة بمنطقة اليورو إلى 6.5٪ في مارس

135-193534-corona-food-insecurity_700x400

تقرير: ربع مليار نسمة عانوا من انعدام الأمن الغذائي

أخبار متعلقة
44

الاسواق تنتظر اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وانعكاسها على القروض

LYNXMPEJ3O08Y_L

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات

000000000000000000000000099999999999999

المؤشر نيكي الياباني يهبط بعد ارتفاع 8 أيام مع تراجع أسهم التكنولوجيا

354d516b-4647-4e7d-a8d2-88c8e33e2e4c

المفوضية الأوروبية تقترح قواعد لإنقاذ البنوك المتعثرة

d-80-نيكي-الياباني-يحقق-أطول-سلسلة-مكاسب-في-9-أشهر

نيكي الياباني يغلق مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي مع ضعف الين

moved_LYNXMPEHAA062_L

الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع