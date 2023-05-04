جمعية البنوك الأردنية تتوقع رفع أسعار الفائدة محليا

الوكيل الاخباري - توقع مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة في الأردن خلال اليومين المقبلين.



وأضاف المحروق، في تصريحات صحفية أنه في حال قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة، فإن القرار سينعكس على القطاع المصرفي.



ورفع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) معدّل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، الأربعاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى توجّه لتليين خطواته المستقبلية على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.



وبين المحروق، أن القرار اتخذ في ظل استمرار مستويات التضخم في الاقتصاد الأميركي في الفترة الحالية.



وأشار إلى وجود مؤيدين ومعارضين لمثل هذا الإجراء، لكنه أثبت نجاحه.

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