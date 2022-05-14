جمعية المصدرين تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة العامة لجمعية المصدرين الاردنيين خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس الجمعة، التقريرين المالي والاداري لأعمال مجلس ادارتها خلال العام الماضي 2021.

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وحسب بيان للجمعية اليوم السبت، تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها أحمد الخضري، استعراض النشاطات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، وتضمنت المشاركة بالمعارض الخارجية والوفود التجارية للترويج للصناعة الوطنية وعقد الدورات التدريبية لتأهيل المصدرين.



واشار الى ان الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد اسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.



وأكد الخضري، ضرورة التركيز على زيادة صادرات مختلف المنتجات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها واستهداف اسواق غير تقليدية وتعزيز حضورها في السوق الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يمكنها من تجاوز تبعات جائحة كورونا.



وتسعى الجمعية التي تأسست عام 1988 وتضم بعضويتها اليوم 69 شركة من مختلف القطاعات الصناعية، إلى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.