الإثنين 08-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عقد امتحانات طلبة الجامعات إلكترونياً

لبنان .. يوم الغضب في بيروت بسبب تدني الأوضاع المعيشية

أسعار الذهب الإثنين 8/3/2021

التربية لـ الوكيل : تعديلات هامة على الامتحانات خلال الفصل الحالي

صديق العمري يروي اللحظات الأخيرة قبل الحادثة المفجعة

الخارجية لـ الوكيل : أصدقاء العمري مصرون على السفر مع جثمانه

المملكة على موعد مع منخفض جوي

الحموري لـ الوكيل : نسبة إشغال اقسام العزل بالمستشفيات الخاصة وصلت لمرحلة حرجة

مخالفة 38 مواطنا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

الإثنين، 08-03-2021 11:24 ص

خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020

5ee2ff19b8a5ab3f1ff7f5180ef292ff


الوكيل الاخباري - تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الاثنين، مستوى 71 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير/كانون الثاني 2020.

اضافة اعلان

واعتبارا من الساعة 04.59 بتوقيت موسكو، أفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل .


كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ67.81 دولارا للبرميل.

هذا وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محروقات

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الإثنين 8/3/2021

A-dollar

الدولار يرتفع مع تجدد مكاسب عوائد السندات الأمريكية

10202018111053543290488

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

Bolivar-Sandesh

فنزويلا.. ورقة نقدية بستة أصفار قيمتها أقل من دولار

Egypt-pound-count-R-780

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي

أخبار متعلقة
file-20190115-152968-32dwx7

أمريكا تفرض غرامة قاسية على أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم

energy_power_lines

إفلاس أكبر شركة للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية

image

أسعار النفط تشهد تحسنا بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة

17storm-briefing-next-photo-articleLarge-v2

أزمة الصقيع تكبد أمريكا 50 مليار دولار

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب البرودة

1120014

سعر خام برنت يتجاوز عتبة الـ 64 دولارا للبرميل