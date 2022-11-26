خبير اقتصادي روسي: 3 بلدان غير متوقعة قد تشهد أزمة عملات

الوكيل الإخباري - قال خبير اقتصادي روسي يعمل في مؤسسة متخصصة بالاستثمارات، إن أزمة العملة تواجهها عادة البلدان النامية، مضيفا أن الوضع في هذا المجال تغير في السنوات الأخيرة.

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وأضاف أندريه كوتشيتكوف المحلل في مؤسسة "اوتكريتيي إنفيستيتسي"، إلى أنه في الظروف الحديثة، تتزايد الشروط الأساسية لمثل هذه الصدمات في البلدان المتقدمة أيضا مثل بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.



وأكد الخبير أن أزمة العملة (عندما يكون هناك انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية وهناك الكثير من التقلبات) التي تقع في تركيا وسريلانكا والأرجنتين ليست مدهشة، لكن بريطانيا هي أيضا تواجه صعوبات مماثلة. وذكر أنه بعد أن أعلنت القيادة البريطانية السابقة عن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق انهار الجنيه الإسترليني بشكل جدي، وذلك دون أي شروط مسبقة حقيقية.



وتابع أن تدهور الشروط الخارجية يصبح كارثيا أيضا بالنسبة لليابان التي لديها الدين العام الكبير للغاية مقارنة مع ناتجها الإجمالي (230%)، فتشهد عملتها الوطنية انخفاضا حادا حاليا.

روسيا اليوم