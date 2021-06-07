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الإثنين، 07-06-2021 01:10 م

خطة تركية لاستثمار الغاز الطبيعي في البحر الأسود

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الوكيل الإخباري- أفاد وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم الاثنين، بأن تركيا تتوقع إنتاج ما بين 15 و 20 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقل التنقيب عن الغاز الذي أعلنت عنه في البحر الأسود.

وقال دونميز في قمة للطاقة باسطنبول: "وضعنا خطة تشغيل مدتها 25 عاما للحقل، نقدر متوسط الإنتاج من 15 إلى 20 مليار متر مكعب كل عام".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن اكتشاف جديد يقدر بنحو 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا بالبحر الأسود.

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وأشار إلى إن بلاده اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في جنوب البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى 540 مليار متر مكعب.

 

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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