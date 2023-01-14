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السبت، 14-01-2023 09:03 ص

خلافات الجمهوريين والديمقراطيين تهدد واشنطن بالتخلف عن سداد ديونها

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الوكيل الإخباري - حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، امس الجمعة، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.

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في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، أكدت يلين أن وزارتها "تستعد اعتبارا من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.


ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، إلاّ أن يلين حذرت أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها. وكالات 


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