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الإثنين، 23-01-2023 11:01 ص

دراسة: الشركات الأميركية متشائمة بشأن التوظيف في 2023

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة استقصائية لخبراء الاقتصاد في أمريكا أن المزيد من الشركات الأميركية تتوقع الآن تخفيضات في الوظائف وتقليص الإنفاق على التوسعات.

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ويحدث ذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا ما يشير إلى أن دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يؤدي لإبطاء الاقتصاد.


وأظهر الاستطلاع أن أصحاب الأعمال لا يزالون قلقين من أن عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع بشدة الاقتصاد الأميركي إلى براثن الركود خلال عام 2023.


ومع ذلك، وبسبب التضخم، أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تتوقع دفع أجور أعلى للعمال الذين تحتفظ بهم. ( سكاي نيوز )


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