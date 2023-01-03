الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال كانون الأول الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج والمبيعات، مع تطبيق البلاد لعدد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

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وتراجع مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال تشرين الثاني الماضي، وفقا لوكالة"شينخوا" الإخبارية.



وأظهرت بيانات المؤشر الرسمي لمدير المشتريات الصادرة مطلع الأسبوع الحالي تراجع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات إلى أقل مستوياتهما رغم تخلي الصين عن سياسة صفر إصابات كورونا وما تتضمنه من إجراءات أشد صرامة في كانون الأول الماضي.

