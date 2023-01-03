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الثلاثاء، 03-01-2023 09:42 ص

نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يتباطأ

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الوكيل الإخباري - أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ لأدنى مستوى في 3 أشهر على الرغم من أن زيادة المبيعات وقوة الطلب يشير إلى أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات للعام القادم.

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وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، مسجلا أدنى قراءة منذ سبتمبر، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.


وكان معدل خلق الوظائف الأسرع منذ حوالي 5 سنوات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 في ديسمبر من 50.6 في نوفمبر.


غير أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 في ديسمبر من 64.6 في نوفمبر، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة. ( سكاي نيوز )


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