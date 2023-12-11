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الإثنين، 11-12-2023 03:17 م

دولة أوروبية تستأنف شراء الغاز المسال من روسيا

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الوكيل الاخباري- استأنفت هولندا شراء الغاز المسال من روسيا في سبتمبر الماضي بعد انقطاع 3 أشهر، رغم محاولات التخلص التدريجي من الاعتماد على حوامل الطاقة الروسية، وعقوبات الغرب ضد روسيا.

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وأفادت تقارير بأن هولندا في سبتمبر 2023 اشترت أكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي بقيمة 109 ملايين يورو (117 مليون دولار).

وفي سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات أن الاتحاد الأوروبي استورد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وأشارت صحيفة "فيدوموستي" في تقرير لها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في العام 2023.

 

روسيا اليوم

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