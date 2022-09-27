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الثلاثاء، 27-09-2022 02:03 م

رئيسة منظمة التجارة العالمية تتوقع ركودا عالميا

يييي


الوكيل الإخباري - حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، الثلاثاء، بأن العالم مقبل على "ركود عالمي" في وقت يواجه أزمات متعددة.

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وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف إن التوقعات كانت تشير من قبل إلى انتعاش في مرحلة ما بعد وباء كورونا.


وتابعت:" لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم، مشددة على أنه "ركود عالمي".


وقالت إيويالا إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة 3% لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية . ( سكاي نيوز )


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