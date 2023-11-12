رئيس النواب الأميركي يكشف عن إجراء تمويلي مؤقت لتجنب الإغلاق

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون، أعلن أمس السبت، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.

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وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الفيدرالية حتى 19 يناير ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير.



ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض.



وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة حتى الجمعة المقبلة لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.

