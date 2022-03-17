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الخميس، 17-03-2022 10:37 ص

رئيس الوزراء الليبي يحث أوبك على رفع إمدادات النفط بشكل أسرع

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، تحالف أوبك إلى تسريع زيادات إنتاج النفط، على الرغم من أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تشارك في اتفاقية الإمداد الحالية للمجموعة.

وتتزامن تلك الدعوات مع الجولات التي قام بها رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس إلى الإمارات والسعودية، لحثهم على زيادة المعروض النفطي، للمساعدة في تخفيف حدة الأسعار التي قفزت إلى أعلى مستوى في 13 عاما عند 140 دولارا للبرميل تقريبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها حاليا أقل بنحو 40 دولاراً عن هذا المستوى.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في بيان يوم الأربعاء "نحث دول أوبك على زيادة الإمدادات للمساهمة في حل أزمة الطاقة".

ويشغل الدبيبة منصبه بصفة مؤقتة وحاول سياسيون منافسون في الأسابيع الأخيرة الإطاحة به وتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولا تشارك ليبيا في الاتفاقية الحالية للإنتاج والتي أقرها تحالف أوبك +، إذ أنها كانت مستثناة من التخفيضات في الإنتاج أثناء جائحة كورونا.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على زيادة الإنتاج تدريجياً بنحو 400 ألف برميل يومياً، كل شهر، بعد إجراء تخفيضات كبيرة في بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

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