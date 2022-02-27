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الأحد، 27-02-2022 02:48 م

بن سلمان يعلن عن اكتشاف جديد على أراضي السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي في عدة مناطق بالمملكة.

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وقال: إنه "تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون-1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات".

وأضاف: "وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو مترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم".

وتابع الوزير: "كما تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلا من المكثفات".

وأردف: "تم كذلك اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو مترا جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلا من المكثفات".

وأعلن بن سلمان: "تم أيضا اكتشاف حقل "سمنة" للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو مترا جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم".

 

روسيا اليوم

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