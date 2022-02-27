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الأحد، 27-02-2022 03:59 م

أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض بسوق النفط في 2022

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الوكيل الاخباري- قال تقرير للجنة الفنية التابعة لمجموعة أوبك بلس، اليوم الأحد، إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك بلس أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام.

وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وعلى رأسهم روسيا في مجموعة أوبك بلس يوم الثاني من مارس/ آذار المقبل لبحث السياسة النفطية، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستبقى على نهجها بإقرار زيادة بـ 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل.

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