الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خطط حكومية في جميع المحافظات

العثور على أضخم مخلوق عرفته الأرض في البيرو

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

 
الخميس، 03-08-2023 03:49 م

رئيس حكومة عربية يُحذر : لا دواء ولا رواتب بنهاية الشهر الحالي

5d6bdbefab


الوكيل الإخباري - حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، من كارثة بنهاية شهر آب الجاري، مؤكدا أن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية.

اضافة اعلان


وقال ميقاتي، في بيان له، إن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.


وأضاف أن خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد، متابعا: تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة.

 

وأشار ميقاتي إلى تقديم منصوري مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة، مؤكدا أن الهدف هو إقرار هذه الخطط وإنقاذ البلاد.


ودخل لبنان مرحلة نقدية جديدة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، واستلام النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهامه في خضم أسوأ أزمة نقدية واقتصادية تمر بها لبنان. ( العربية)

إقرأ ايضا
64cba78a4c59b770ad17cb87

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

64cbaf4b4236047b790f5683

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد قرار سعودي

55256

بنك إنكلترا يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس

file (1)

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

64cb6f49c1998

مؤسسة التمويل الدولية تعلن عن تحويل مكتبها في عمّان إلى مركز إقليمي

503167

فاو تحذّر: 20 مليون سوداني على حافة المجاعة

أخبار متعلقة
2020-05-01t000000z_2135791298_rc2nfg9gda52_rtrmadp_3_lebanon-crisis-protests-1200x630

تقرير : لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة بفعل تراكم الديون

2523

اول تصريح من حاكم مصرف لبنان الجديد وسيم منصوري

2233656-16242219

حاكم مصرف لبنان: احتواء الانهيار المالي ممكن بمبادرات نقدية

7202228155050417384126

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة وهل يؤثر على الرواتب؟