الأردن يستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال تشرين الأول المقبل

الوكيل الإخباري - وقعت اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، وبحضور أمينها العام أحمد ابو الغيط، اتفاقية بين اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن، للإعلان عن تنظيم المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في الأردن بالثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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وينظم المؤتمر الذي يستمر يومين، تحت شعار القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن.



ويركز المؤتمر في دورته الجديدة على التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لاستقطاب الاستثمارات.

وسيتم خلال الجلسات استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى إيجاد اقتصاد متنوع ومستدام.



وسيتم دعوة وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والجهات الرسمية المعنية وقيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والغرف العربية - الأجنبية المشتركة للمشاركة بأعماله.



كما سيتم دعوة بنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وخبراء عرب وأجانب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.



وقال الأمين العام لاتحاد الغرف العربي الدكتور خالد حنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة مع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن المؤتمر سيشهد حضورا واسعا وبارزا لقادة الأعمال في البلدان العربية، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البيئية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.