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السبت، 09-04-2022 11:33 ص

روسيا.. التضخم السنوي يسجل 16.7% في مارس بأعلى مستوى منذ 2015

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الوكيل الإخباري -ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 16.7% في مارس الماضي، ليواصل الارتفاع الذي يشهده منذ عدة أشهر، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015، بحسب بيانات وكالة "روستات" للإحصاءات.

وتتجاوز نسبة التضخم في مارس هدف الـ4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.

ويتوقع المحللون لدى مصرف Renaissance capital أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة 24% في الصيف المقبل قبل الانكماش، وفق فرانس برس.

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