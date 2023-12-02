روسيا تعود إلى قائمة أكبر خمسة موردي حبوب إلى الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري- عادت روسيا بعد عام ونصف العام، إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس من العام الماضي.



ويتبين من معطيات وبيانات يوروستات، أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد ـ بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.

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وشغلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي. زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة واحد في المائة خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع - إلى 1.2 مليون طن.

روسيا اليوم