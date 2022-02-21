الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الإثنين، 21-02-2022 12:10 م

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

149224_14_1624960409


الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أن مستوردات الاردن خلال الـ 11 شهراً الاولى من العام الماضي، سجلت ارتفاعا بنسبة 24.2% لتصل إلى 13.821 مليون دينار مقابل انخفاض سُجل في 2020 بلغ 11.1%.

اضافة اعلان


وأوضحت الأرقام التي، اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن مستوردات النفط الخام ارتفعت بمقدار 297.3 مليون دينار، لتصل إلى 678.4 مليون دينار، وقد شكلت السعودية والعراق ما نسبته 100% من إجمالي المستوردات. 

كما ارتفعت مستوردات المملكة من "وسائل نقل وقطعها" بمقدار 6.153 مليون دينار، لتصل الى 1.063 مليون دينار، وقد شكلت أسواق كل من كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الامريكية واليابان وألمانيا ما نسبته 64.9 % من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع.

وارتفعت مستوردات المملكة من "خيوط نسج ومنتوجاتها" بمقدار 4.148 مليون دينار، 24.9%، لتصل الى 744.1 مليون دينار، وقد شكلت أسواق كل من الصين وتايوان وتركيا ما نسبته 77.0 %من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
VAT1-AR15032021

وزير يتحدث عن تطبيق ضريبة الدخل في الإمارات.. وهذا ما قاله

220221713334328263085

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

621362264236047f55762567

سهم عملاق النفط السعودي يصعد إلى أعلى مستوى منذ إدراجه

a7a1332a-8e6c-4d69-9ae8-25e3af2cbba9

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

0b0c293f-1c4c-495f-9617-680a539c5717_16x9_1200x676

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

b5f1e811-9b8c-46c2-9a97-290756554029_16x9_1200x676

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

أخبار متعلقة
1202217133024842660043

الخصاونة عن مشروع نيوم: مهم ويخدم الواقع الاقتصادي

FKBMcVOXIAI_zGe

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

وزراء الطاقة في كل من الاردن وسوريا ولبنان

وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي

61efbca84236045cf326d4bf

السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما

download (1)

العراق: البرلمان يتجه لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي

0L5A8804

سوريا: خط الربط الكهربائي مع الأردن جاهز فنياً