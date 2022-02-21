مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أن مستوردات الاردن خلال الـ 11 شهراً الاولى من العام الماضي، سجلت ارتفاعا بنسبة 24.2% لتصل إلى 13.821 مليون دينار مقابل انخفاض سُجل في 2020 بلغ 11.1%.

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وأوضحت الأرقام التي، اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن مستوردات النفط الخام ارتفعت بمقدار 297.3 مليون دينار، لتصل إلى 678.4 مليون دينار، وقد شكلت السعودية والعراق ما نسبته 100% من إجمالي المستوردات.



كما ارتفعت مستوردات المملكة من "وسائل نقل وقطعها" بمقدار 6.153 مليون دينار، لتصل الى 1.063 مليون دينار، وقد شكلت أسواق كل من كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الامريكية واليابان وألمانيا ما نسبته 64.9 % من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع.



وارتفعت مستوردات المملكة من "خيوط نسج ومنتوجاتها" بمقدار 4.148 مليون دينار، 24.9%، لتصل الى 744.1 مليون دينار، وقد شكلت أسواق كل من الصين وتايوان وتركيا ما نسبته 77.0 %من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع.



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