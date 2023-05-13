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السبت، 13-05-2023 12:54 م

ساويرس في الصدارة.. تعرّف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2023 - أسماء

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الوكيل الإخباري - قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط، إن هناك 9 من أصل 21 مليارديراً عربيا تقل ثرواتهم الآن عما كانت عليه قبل عام واحد.

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وبينت المجلة في قائمتها الجديدة للأثرياء العرب التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه قيم أملاك هؤلاء الأثرياء جميعاً قد ارتفعت من 52.9 مليار دولار عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار عام 2023.


وأوضحت أنه للعام السادس على التوالي، يجري استبعاد أصحاب المليارات في السعودية من قائمة فوربس العالمية.


وحافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، إذ تبلغ ثروته الصافية 7.4 مليار دولار، بالرغم من تراجعها 300 مليون دولار عن عام 2022. 


وتعد حصته البالغة %6 في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، من أهم استثماراته. ويدير ساويرس شركة (OCI) إحدى أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وأيوا الأميركية.


وحلّ في المرتبة الثانية الملياردير الجزائري، يسعد ربراب وعائلته، بثروته البالغة 4.6 مليار دولار، أقل بـ 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022 وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيفيتال، أكبر شركة جزائرية خاصة.

كما تملك المجموعة واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني طن من السكر المكرر سنويا.


وشهدت ثروة الملياردير الإماراتي، حسين سجواني، ارتفاعا بنسبة 66.7% عن عام 2022، ليعد أكبر الرابحين بين أثرياء العرب. 


كذلك شهدت ثروة المصري محمد منصور زيادة نسبتها 44% هذا العام.


وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 أثرياء لكل منهما. 


بينما يبلغ صافي ثروات أصحاب المليارات المصريين 19.1 مليار دولار، وهم الإخوة: محمد ويوسف وياسين منصور، والشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، بالإضافة إلى محمد الفايد، المالك السابق لمتجر (Harrods) البالغ من العمر 94 عاما.


ويبلغ صافي ثروات الأثرياء اللبنانيين 11.8 مليار دولار وهما الشقيقان ميقاتي، وقطب المجوهرات الراقية روبرت معوض، وإخوة الملياردير السابق ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري: بهاء وأيمن وفهد الحريري.


فيما تضم الإمارات 3 أثرياء في قائمة عام 2023 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، وعبد الله الفطيم وعائلته، مع صافي ثروات تبلغ 9.9 مليار دولار.


وضمّت القائمة من المغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. 


بينما مثّل قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، وحمد بن جاسم آل ثاني، وهما من أفراد العائلة المالكة القطرية .

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