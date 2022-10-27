سعر الدولار في مصر يتخطى حاجز 23 جنيها

الوكيل الإخباري - أفادت بيانات رفينيتيف اليوم الخميس بأن الدولار الأمريكي لامس أدنى مستوياته على الإطلاق ، حيث تخطى حاجز 23 جنيها ، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.



يأتي هذا بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

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وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.



وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

البيان