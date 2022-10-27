الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

عاجل

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

 
الخميس، 27-10-2022 12:23 م

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لرفع سعر الفائدة

1628279941324


الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الخميس، على انخفاض مع التزام المستثمرين الحذر قبل قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة، فضلاً عن كشف بنك كريدي سويس السويسري المتعثر عن خطط لإعادة الهيكلة.

اضافة اعلان


وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعدما أغلق أمس الأربعاء عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع.


وخسر سهم كريدي سويس 8.5%، بعدما أعلن عن خطط لجمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.05 مليار دولار) عن طريق بيع أسهم، مع شطب آلاف الوظائف وإعادة هيكلة بنكه الاستثماري، في مسعى للتعافي من سلسلة من الخسائر الفادحة.


وكان سهم البنك من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، وهبط لأدنى مستوى في أسبوعين.


ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره عند الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.


كما من المرجح أن يتخذ البنك خطوات أولى لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، والمتضخمة بسبب شراء الديون على مدى سنوات وتقديم قروض زهيدة التكلفة للبنوك.


وهوى سهم شركة نيسته 7.2% بعدما حققت شركة التكرير الفنلندية نتائج تشغيل أقل من المتوقع في الربع الثالث.


وصعد سهم شل 2.1% بعدما سجلت شركة الطاقة العملاقة أرباحاً بلغت 9.45 مليار دولار في الربع الثالث. كما كشفت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح بصورة كبيرة بحلول نهاية العام والتوسع في برنامج إعادة شراء الأسهم.

 

CNBC

إقرأ ايضا
imgid557171

انخفاض الذهب مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية

633154ce4c59b72adf4403f6 (1)

تراجع الإسترليني أمام الدولار

62e8cbcc3c740 (2)

تعليق التداول في بورصة عمان

1222336-1496529711

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في أيلول

ذهب 4

أسعار الذهب في الاردن الخميس

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

النفط يرتفع عالميا بفضل قوة صادرات الخام الأميركية

أخبار متعلقة
2022371212597152T

صعود الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي

cdn4.premiumread

أرباح مبشرة تدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع

_124652810_de27.jpgth

بعد تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد .. الدولار يتعافى

baa18591ee28a0b207dce8d7e4ab6201

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

0L5A7567 copy

خبير اقتصادي يوجه نصائح للمقترضين الأردنيين لتقليل نسبة الفائدة

1629917761245

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا