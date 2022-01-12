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الأربعاء، 12-01-2022 10:47 ص

الصناعة والتجارة: لدينا أدواتنا لضبط السوق وضمان انخفاض الأسعار

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة لديها خطة لمتابعة تنفيذ قرار تخفيض التعرفة الجمركية وقياس مدى انعكاسه على السوق المحلي.

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وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار يستهدف تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وتعزيز قدراتهم الشرائية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

وأضاف أن الوزارة تقوم بدراسة مستمرة لأسعار السلع للوقوف على مدى استجابة القطاع التجاري للقرارات التي تصب في مصلحة المستهلكين وتخفيض أسعار السلع وخاصة الأساسية.

 

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة لديها العديد من الأدوات استنادا إلى قانون الصناعة والتجارة والتي تمكنها من ضبط السوق وضمان انعكاس تخفيض التعرفة الجمركية على أسعار السلع.

 

وشدد على أن الوزارة تراهن على الدور الكبير الذي تقوم به القطاعات التجارية والتزامها بأي قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والتي تستهدف أيضا تحفيز تلك القطاعات وتخفيف الأعباء عليها وتشجيع المواطنين على الشراء.

وبيّن البرماوي أنه في حال لم تنعكس القرارات الأخيرة على انخفاض الأسعار فإنها قد تلجأ إلى وضع سقوف سعرية في حل ارتفعت أسعار أي سلعة بشكل غير مبرر.

 

وأعلن وزير المالية محمد العسعس الاثنين، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مؤكدا أن القرار يأتي لمصلحة المواطن، من خلال تعزيز قوته الشرائية بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة.

 

وقال العسعس، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية، أن القرار يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول، مضيفا أنه سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

 

وبحسب القرار فإن 93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%، وذلك في المواد التي اختيرت لتخفيض التعرفة الجمركية عليها.

 

 




 

 


 

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