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توجه لتثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط المقبل - ارقام

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كما انفرد الوكيل.. الابقاء على أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز

الإثنين، 31-01-2022 09:30 ص

توجه لتثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط المقبل - ارقام

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الوكيل الاخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن هناك توجهاً لدى لجنة تسعير المحروقات، بأن يتم تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر شباط المقبل.

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المعلومات التي ترشحت من مصادر مطلعة، قالت إن التوجه نحو التثبيت يأتي تخفيفاً على المواطنين، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً بشكل كبير. 

 

ونوهت المصادر إلى أن اللجنة سوف تجتمع اليوم الاثنين وتتخذ قرارها بهذا الاطار. 


يذكر أن أسعار المحروقات الحالية لشهر كانون الثاني كما يلي:


بنزين اوكتان 90 ( 850) فلسا 
بنزين اوكتان 95 ( 1085) فلسا
الكاز ( 615) فلسا
السولار ( 615) فلسا


وكان قد توقع الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل لـ " الوكيل الاخباري" ارتفاع اسعار المحروقات بشكل كبير في شهر شباط المقبل، بحيث يزيد سعر بنزين اوكتان 90 بنسبة 5.5% ما يعادل 45 فلسا، وبنزين 95 بنسبة 4% ما يعادل 45 فلسا، والديزل 80 فلسا بنسبة تصل الى 12%.

 

أسعار المحروقات لشهر كانون الثاني الحالي: 

 


 




 

 


 

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