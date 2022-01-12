11.97 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين حتى تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021، بنسبة 11.97 % ليصل إلى النقطة 123.61 مقابل 110.93 نقطة للفترة نفسها من العام 2020.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني من العام 2021 بنسبة 11ر20 بالمئة، ليصل إلى النقطة 131.84 مقابل 109.77 لذات الشهر من العام 2020.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من العام 2021 بنسبة 3.07%، ليصل الى84ر131 مقابل 127.91 لشهر تشرين الأول من نفس العام 2021.

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