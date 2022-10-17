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الإثنين، 17-10-2022 02:24 م

سندات تونس تقفز بعد اتفاق مع صندوق النقد حول قرض بـ 1.9مليار دولار

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اليوم الإخباري - قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ آذار، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية لتقديم قرض بقيمة اكثر من 1.9 مليار دولار.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن بيانات "تريدويب" التي أصدرها البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، أظهرت أن السندات المقومة باليورو حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.


كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.


وكان صندوق النقد الدولي أعلن السبت الماضي، أن حزمة الإنقاذ قد تتم في شهر كانون الأول المقبل.

 

بترا

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