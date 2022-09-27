الذهب عالمياً يسجل مرابح مفاجئة

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مرابح مفاجئة بارتفاع وصل بحدود الـ 14 دولاراً في الأسعار الفورية.

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وجاء ارتفاع الذهب اليوم بعد أن سُجل أمس الاثنين انخفاضا كان الأدنى له منذ عامين، وسط وصول الدولار إلى القمة.



وقفزت العقود الفورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستويات 1,636.79 بزيادة في حدود 14 دولار أو ما يعادل ارتفاع بنسبة 0.9%.



وفي المقابل زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات إلى مستويات 1643.6 دولار أو ما يعادل 10.5 دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.65%. ( investing )

