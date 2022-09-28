هبوط كبير وحاد للذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1624.12 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1631.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( investing )

