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الإثنين، 26-09-2022 10:09 ص

الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

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وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1637.85 دولار للأوقية(الأونصة).


وتراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020 مسجلة 1626.41 دولار.


ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به. ( investing )


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