الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الفاو: دورة تدريبية حول حالة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن

الصحة: انخفاض الإقبال على تلقي لقاحات كورونا خلال الفترة الماضية

العراق والاتحاد الاوروبي يتفقان على تعاون يخص قضية اللاجئين

شاهد.. الطفلة ألما في مسلسل نور حديث الجمهور بعدما أصبحت شابة

طالبان تدعو ميركل لزيارة أفغانستان

الحكومة: استقرار بنزين 90 وارتفاع الكاز والديزل والـ95 عالميا

الغذاء والدواء ترفع نسبة استهداف المواد المعدة للتلامس مع الغذاء

السفارة البريطانية تحتفل بابتعاث عدد من الطلبة الأردنيين للدراسات العليا

الإثنين، 06-09-2021 04:07 م

سوق الأسهم السعودية يسجل أعلى إغلاق منذ 2008

61360dd24c59b72016520e56


الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، بأن سوق أسهم المملكة أغلق مرتفعا بـ71.99 نقطة، عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

اضافة اعلان

 

وأشارت "واس" إلى أن مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو)، أغلق منخفضا بـ88.71 نقطة، عند مستوى 25338.81 نقطة، بتداولات بلغت 40 مليون ريال.

هذا وأوضحت صحيفة "سبق" أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سجل بذلك أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بنزين محروقات وقود1

الحكومة: استقرار بنزين 90 وارتفاع الكاز والديزل والـ95 عالميا

11-54

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

92021293843150957473

أسعار الذهب الاثنين 6/9/2021

3ipj-4

انخفاض أسعار النفط عالميا

61353c504236044c174175d0

سعر بيتكوين يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو 2021

262512_5_1576394012

منحة أمريكية للأردن بقيمة 245 مليون دولار قبل نهاية 2021

أخبار متعلقة
333-28

انخفاض أسعار الذهب عالميا

191103-saudi-oil-aramco-rd-0230a

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

1629903269786

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

37

عودة حيتان السوق للتداول ساهمت في ارتفاع سعر البتكوين

6124decb42360448ed755a1a

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

5-81 (2)

ما الرابط بين كورونا وأسعار العملات المشفرة؟