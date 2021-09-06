سوق الأسهم السعودية يسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، بأن سوق أسهم المملكة أغلق مرتفعا بـ71.99 نقطة، عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.



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وأشارت "واس" إلى أن مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو)، أغلق منخفضا بـ88.71 نقطة، عند مستوى 25338.81 نقطة، بتداولات بلغت 40 مليون ريال.



هذا وأوضحت صحيفة "سبق" أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سجل بذلك أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

المصدر: روسيا اليوم