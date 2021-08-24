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الثلاثاء، 24-08-2021 10:43 ص

ما الرابط بين كورونا وأسعار العملات المشفرة؟

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الوكيل الاخباري- أشارت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى ”علاقة مثيرة للاهتمام بين تفشي وباء كورونا وأسعار العملات المشفرة في العالم“.

وقالت إنه ”في الأيام الأولى للوباء، بدأ بعض عشاق العملات المشفرة بالحماس لفكرة أن الفيروس سيكون مفيداً لعملة البيتكوين، لأن النقود الورقية قد تكون مصدر العدوى“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”حتى منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت بدأت في الترويج لفكرة أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الأوراق النقدية، مع التوصية في الوقت نفسه بعدم ارتداء الأشخاص لكمامة الفم، فيما يُعتقد الآن أن انتقال فيروس ”كوفيد-19″ قد يكون مستبعداً جداً“.

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وبينت الصحيفة، في تقرير، أنه ”حتى لو كانت الأوراق النقدية ناقلاً رئيسياً لعملية النقل، إلا أننا لسنا متأكدين من أن النقود القذرة نفسها يمكن أن تتحمل المسؤولية، لأن الغالبية العظمى منها موجودة فقط في شكل رقمي“.

 

المصدر: إرم

 

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