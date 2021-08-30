انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة، بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول، مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد؛ ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.



وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0727 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من آب/ أغسطس إلى 1822.92 دولار.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1816.50 دولار.

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المصدر: إرم