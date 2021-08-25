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الأربعاء، 25-08-2021 10:20 ص

عودة حيتان السوق للتداول ساهمت في ارتفاع سعر البتكوين

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الوكيل الإخباري- قالت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية إن عودة ما أسمته بـ“حيتان السوق“ للتداول بشكل كبير، كانت السبب الرئيس لارتفاع سعر ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية.

وأشارت في تقرير مساء أمس الثلاثاء، إلى أن ”حيتان السوق“ – وهو تعبير يعني المستثمرين الكبار بحسابات تزيد عن 50 مليون دولار – زادوا مشترياتهم من العملة المشفرة بشكل كبير منذ نهاية يونيو الماضي.

ولفتت إلى أن هذا الاتجاه الصعودي استمر بقوة حتى أواخر الشهر الجاري، ما أدى إلى انتعاش عملة ”البتكوين“ واختراقها حاجز الـ 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو الماضي.

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المصدر: إرم

 

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